В Саратове будет снежная и ветреная пятница

В Саратовской области сегодня, 26 февраля, ожидается снежная пятница.

- Днем пройдут небольшие осадки, будет туман с видимостью 500 и менее метров, гололед, местами метель, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть юга и юго-запада с порывами до 14 м/с.

При этом днем потеплеет. В Левобережье местами будет -5…-10 градусов, в целом по области днем — +1…-4 градуса.

В 2020 году в регионе дул сильный порывистый ветер, температура за окном была примерно та же — 0…+5 градусов.

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