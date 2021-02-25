Концерт саратовского филармонического оркестра будут транслировать на «Культуре РФ»

В рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, концерт Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии имени Шнитке покажут на портале «Культура РФ».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, трансляция начнется 28 февраля в 16 часов по московскому времени.

- Благодаря нацпроекту «Культура», мы расширяем возможности для аудитории, используя современные технологии. 33-й Собиновский фестиваль в 2020 году впервые прошел без зрителей в онлайн-формате. В результате отбора, проведенного порталом «Культура РФ», Саратовский академический театр оперы и балета получил возможность проведения прямых трансляций фестиваля, — отметила и. о. министра культуры Татьяна Астафьева.

В 2020 году на портале прошло 125 трансляций. Они собрали аудиторию более 13 млн человек.

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