В саратовском Минтрансе учили общественников выявлять нарушения при ремонте дорог

Выявлять дефекты общественники смогут со знанием дела

В саратовском Минтрансе провели третье теоретическое занятие для общественников и активных жителей, которые хотят научиться разбираться в вопросах ремонта дорог.

В этот раз рассказали, кто контролирует ремонтные и строительные работы на объектах и как жители самостоятельно, без приборов могут выявить некоторые нарушения при проведении работ на объектах.

Слушателям подсказали, на какие детали они могут обратить внимание во время каждого этапа ремонта дороги.

- При устройстве земляного полотна необходим парк дорожно-строительной техники. Грунт должны завозить самосвалы, разравнивать бульдозеры, профилировать грейдеры, уплотнять катки. Не допускаются неровности, углубления, в которых может застаиваться вода. В грунте не должно быть посторонних предметов, в том числе камней размером две трети от толщины уплотненного слоя. Не должно быть просадок, — рассказал заместитель начальника отдела строительства, ремонта и эксплуатации дорог ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Игорь Абрамов.

Эта образовательная программа проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Участие в ней сейчас принимают более 30 человек, кто не смог прийти, знакомятся с уроками дистанционно. Кто сдаст итоговый тест, сможет выезжать на дороги, где ведутся работы, вместе со специалистами областного Минтранса и ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».