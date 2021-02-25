Сельчанка вытащила из дома под Саратовом тлеющий диван, а брата не заметила

Мужчина погиб в собственном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области вчера, 24 февраля, погиб 65-летний мужчина.

- По предварительным данным, около 18 часов жительница села Камелик пришла в гости к брату. Она заметила сквозь окна, что в доме дым, открыла дверь, и он повалил наружу. Оказалось, что задымление произошло из-за тлеющего дивана. Она пошла к соседям, совместно они вытащили диван на улицу, а когда дым стал рассеиваться на соседнем диване нашли мертвого хозяина, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи организовали доследственную проверку. Скорее всего, мужчина погиб из-за отравления продуктами горения, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Однако назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели.

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