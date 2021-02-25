Женщина в Вольске в 65 лет попала под статью за кражу кошелька

В Вольске пенсионерка попала под статью за кражу кошелька.

- В полицию обратилась местная жительница. Она в магазине мяса потеряла свой кошелек с 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 65-летнюю ранее не судимую гражданку. Она рассказала, что нашла кошелек, но отдавать его не стала и успела потратить 2 тыс. рублей. Ей выписали подписку о невыезде.

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