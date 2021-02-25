Мэрия Саратова сообщила, когда вернется водоснабжение и отопление в различные районы города

Мэрия Саратова сообщила оперативную информацию о ходе устранения аварийной ситуации с подачей воды по городу.

К 18:00 холодное водоснабжение должно вернуться во все районы города за исключением ряда районов частного сектора.

К 22:00 холодное водоснабжение планируется возобновить в поселке Жасминный, Поливановка, Дачный.

В районе 19:00 спрогнозирован пуск остановленных котельных, к полуночи аварийная ситуация должна быть полностью ликвидирована.

В эти минуты в поселке Елшанка работает прибывший с рабочим визитом спикер ГД Володин. Он потребовал разобраться с причинами аварии и найти ответственных.

- Когда вода теперь дойдет до Елшанки? В 22:00? Надо это четко контролировать, — заявил Володин.

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