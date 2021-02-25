Руководство СГЭТ заявило, что в саратовских троллейбусах тепло

В МУПП «Саратовгорэлектротранс» отреагировали на публикацию в «Комсомолке», касающуюся работы троллейбусов в морозы.

Напомним, пассажиры и водители пожаловались на холодные салоны.

- Температура в пассажирском салоне троллейбусов соответствует нормативным требованиям — не менее чем на 20 градусов выше уличной. Троллейбусы с неработающим отоплением на маршруты города не выпускаются. В кабине водителя троллейбуса также имеется отопитель. Изменений в конструкцию полученных из Москвы троллейбусов предприятием не вносилось, — заявили в СГЭТ.

Также сообщалось, что в отремонтированном недавно троллейбусе от мороза лопнуло пластиковое покрытие потолка.

- Деформация пластикового потолочного покрытия при критически низких температурах возможна и у совершенно новых троллейбусов. Аналогичные инциденты происходили в сходных погодных условиях в 2009 году при эксплуатации только что приобретенных на заводе троллейбусов «Мегаполис», — заявили на предприятии.

Водителям, если они чем-то недовольны, например условиями труда или состоянием транспорта, предлагается жаловаться руководству СГЭТ по телефону 32-08-78. Однако пока, вероятно, этот способ не работает, раз они предпочитают сообщать о возникающих проблемах через СМИ.