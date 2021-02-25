Жители Саратовской области могут оплатить услугу по обращению с ТКО из дома и без комиссии

.

Региональный оператор Саратовской области АО «Управление отходами» напоминает о возможности оплаты услуги по обращению с ТКО с домашнего компьютера или смартфона без комиссии. Для этого необходимо воспользоваться сервисом на сайте платежцентр.рф или личным кабинетом абонента на сайте саррц.рф.

При оплате через личный кабинет пользователи могут контролировать начисления и поступление оплаты. Вход осуществляется по номеру лицевого счета и паролю, указанному на платежном документе. Также в онлайн-приемной предусмотрена возможность подачи документов на перерасчет для потребителей, проживающих в индивидуальных домах.

Своевременная оплата коммунальной услуги, в соответствии с жилищным законодательством, является обязанностью потребителя. В случае образования длительной задолженности, возможно начисление штрафов и пени. Неоплата коммунальных услуг может стать причиной лишения льгот и субсидий для ряда категорий граждан-получателей.

- Мы активно развиваем дистанционные и удобные способы взаимодействия с потребителями. Оплатить услугу и подать сведения для корректировки данных лицевого счета можно за несколько минут за домашним компьютером или со смартфона во время прогулки. Десятки тысяч жителей области уже оплачивают счета без комиссии и оценили удобство дистанционного взаимодействия, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросам начислений за услугу по обращению с ТКО жители области могут обратиться в call-центр ООО «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. На вопросы о качестве оказания услуги по обращению с ТКО ответят специалисты контакт-центра Регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.