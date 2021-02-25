Саратовцы стали чаще покупать лимоны и пальмы

Саратовцы стали покупать комнатные растения на 75% активнее, чем год назад. Об этом сообщили аналитики одной из торговых интернет-площадок.

Орхидеями интересовались чаще на 77%, чем в 2019, на 17% — монстерами, на 35% — кактусами.

В два раза вырос спрос на фиалки, в три — на лимоны.

Желание приобрести алоэ у местных жителей выросло на 49%, антуриум — в 4,6 раза, пальмы — в 3,7 раз.

Средняя цена цветов варьируется от 100 до 1000 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.