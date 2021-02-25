Сергей Грачев об аварийной ситуации на комплексах ООО «КВС»: Ситуация беспрецедентная

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Сейчас теплоснабжение отсутствует примерно в 200 многоквартирных жилых домах Саратова и около 15 объектах соцсферы.

По информации ООО «КВС» все восстановительные работы на водопроводе завершены, система водоснабжения находится на заполнении.

Об этом на оперативном совещании по поводу аварийной ситуации, сложившейся в результате выхода из строя оборудования ООО «КВС», заявил первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев. Он назвал ситуацию «беспрецедентной».

- Ситуация беспрецедентная. В причинах еще предстоит разбираться. Сейчас важно максимально быстро восстановить работоспособность систем водо-, теплообеспечения населения и не допустить дальнейших негативных последствий.

Максимально оперативно необходимо обеспечить подвоз питьевой воды к социальным учреждениям с круглосуточным пребыванием и котельным, чтобы обеспечить непрерывную циркуляцию в теплоносителях. Муниципальным предприятиям поручено включиться в эту работу и оказать поддержку в обеспечении спецтехникой. Главам районов необходимо организовать работу с управляющими компаниями, чтобы по мере наполнения систем водой, быть готовыми к подаче ресурсов, — заявил Грачев.

Во второй половине дня назначено оперативное совещание по оценке ситуации и дальнейшим действиям.