В Пенсионном фонде рассказали, кто может получить по 5 тысяч рублей до 31 марта

Пенсионный фонд РФ в Саратовской области выплатил с декабря 2020 года почти миллиард рублей единовременной выплаты на 197 тыс. детей до восьми лет. Решение о выплатах по 5 тыс. рублей на каждого ребенка, родившегося в период с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, было принято в декабре 2020 года президентом РФ.

С декабря по февраль перечислены почти 984,9 млн рублей.

В региональном Пенсионном фонде напоминают, что всем, кто не получил выплату в беззаявительном порядке, необходимо обратиться в ПФР лично или через портал Госуслуг.

Опекунам (попечителям) ребенка для подачи заявления необходимо лично обратиться в клиентскую службу ПФР, поскольку им необходимо представить документы, подтверждающие полномочия. Личное обращение в клиентскую службу ПФР потребуется и в случае, если свидетельство о рождении ребенка выдано за пределами Российской Федерации.

До завершения приема документов осталось мало времени — заявления принимаются не позднее 31 марта 2021 года (включительно). Задать вопросы по этому поводу можно на «горячую линию» Отделения ПФР по Саратовской области 8 (8452) 52-21-92.

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