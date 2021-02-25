На 1-й Дачной в Саратове произошла крупная авария

На 1-й Дачной произошла авария Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова сегодня, 25 февраля, произошла авария.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в районе 1-й Дачной в 11:10 столкнулись Infiniti, Mitsubishi и Renault Sandero.

За рулем автомобилей были 31, 45 32-летний водители соответственно.

Данные о пострадавших выясняются.

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