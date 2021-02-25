Трое мужчин умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса скончались уже 636 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, за минувшие сутки умерли три человека.

Все они — мужчины с хроническими заболеваниями.

У 83 и 85-летних были проблемы с сердечно-сосудистыми системами. У 66-летнего – заболевания ЖКТ.

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