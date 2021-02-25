За год в Саратовской области благоустроят 114 парков и скверов

Фото министерства строительства и ЖКХ Саратовской области

В Саратовской области в 2021 году благоустроят 53 двора, 114 парков и скверов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства и ЖКХ, работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

- Территории для преобразования выбирали жители в ходе рейтинговых голосований и общественных обсуждений. На благоустройство предусмотрено 707,4 млн рублей, из которых 693,3 млн рублей — из федерального бюджета, — отметил министр Павел Мигачев.

В Саратове работы пройдут в десяти дворах (Комсомольская, 2, Тулупная, 12, 14, 5-й Нагорный проезд, 8/12, Пролетарская, 19а, 4-я Нагорная, 20, Высокая, 10, 12, Деловая, 20, 22, Саперная, 23, Дегтярная, 11, Грибова, 1, 3, Станционная, 9, 1-й Станционный проезд, 6, Шелковичная, 200, 202.

Благоустроят также восемь городских территорий: набережную Космонавтов от Бабушкиного взвоза до Московской, новую набережную от 2-й Садовой до Вольской, сквер имени Вавилова от Мирного переулка до Рахова, сквер Первой учительницы, сквер Героев Краснодона, сквер по улице Радищева, бульвар по Большой Садовой, сквер по улице Грибова.

Напомним, в 2020 году работы прошли в 123 дворах и 110 общественных территориях области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.