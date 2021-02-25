Вечером в Саратове начнется резкая оттепель

В Саратове ожидается оттепель
Фото: Екатерина Семенова
На Саратовскую область надвигается оттепель.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, уже к вечеру 25 февраля заметно потеплеет, и вплоть до воскресенья температура будет держаться около или чуть выше нуля.
При этом начнутся осадки – они будут в виде снега, мороси, ледяной мороси.
Из-за накопления влаги усилятся туманы, ветер будет порывистый, на дорогах образуется гололедица и ледяные накаты. Ожидается сход снега с крыш и падение сосулек.
Оттепель закончится в воскресенье, когда температура резко понизится, до -9-14 градусов.
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