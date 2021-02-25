Более 600 учебных заведений Саратовской области получат новые компьютеры

В Саратовской области утверждена дорожная карта для поэтапного обновления материально-технической базы учебных заведений.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, 634 школы, колледжа, техникума получат новые компьютеры и оборудование для высокоскоростного интернета.

Проект будут реализовывать до 2023 года. В 2021 году техника появится в 154 школах, в следующем — в 180, в 2023-м — еще в 300. По его итогам все образовательные организации области должны быть обеспечены стабильным интернетом.

На реализацию проекта потратят более 1 млрд рублей.

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