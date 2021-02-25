Саратовские спортивные проекты участвуют во всероссийском конкурсе

В Саратовской области, как и по всей России, началось народное голосование за проекты конкурса «Ты в игре».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, конкурс проходит, чтобы найти и поддержать лучшие идеи по популяризации массового спорта. Он проводится в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На конкурс подали 2 608 заявок из 85 регионов. Экспертный совет отобрал из этого количества 200 проектов. Управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и известные спортсмены смотрели на уникальность идеи, нацеленность на активное развитие, как она заинтересует аудиторию.

Также в конкурсе участвуют саратовские проекты «Команды без границ». Один открывает спорт для детей со сложными диагнозами, второй — представляет собой батутный центр «Небо».

Проголосовать можно до 5 марта 2021 года на сайте спортигра.рф

Финалисты получат деньги для масштабирования своего проекта и помощь в создании бизнес-плана. Победитель станет обладателем миллиона рублей.

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