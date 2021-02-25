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На остановке «25 квартал» в Заводском районе умер мужчина

Тело найдено в час ночи
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова на улице умер мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено на остановке общественного транспорта «25 квартал» примерно в час ночи.

На место выезжали сотрудники скорой помощи, они констатировали смерть 60-летнего мужчины.

Начата доследственная проверка. На спине погибшего обнаружены кровоподтеки и ссадины.

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