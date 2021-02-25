На остановке «25 квартал» в Заводском районе умер мужчина

Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова на улице умер мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено на остановке общественного транспорта «25 квартал» примерно в час ночи.
На место выезжали сотрудники скорой помощи, они констатировали смерть 60-летнего мужчины.
Начата доследственная проверка. На спине погибшего обнаружены кровоподтеки и ссадины.
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