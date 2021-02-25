Минсельхоз: Саратовская область становится одним из ведущих агропромышленных регионов страны

. Фото: Екатерина Семенова

По итогам 2020 года объем валовой продукции сельского хозяйства в Саратовской области составил 174 млрд рублей. По ПФО — это третий результат. Индекс производства сельхозпродукции составил 109,3%, что существенно выше среднероссийского уровня, который сложился на уровне 101,5%, в ПФО область — первая по темпам роста. Об этом «КП-Саратов» рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Уполовников.

- В прошедшем году урожай зерновых и зернобобовых составил 5,5 млн тонн, что в полтора раза больше средних многолетних значений. По намолоту зерна область на втором месте в ПФО и на седьмом — по России.

Третий год подряд регион занимает первое место в России по объему производства подсолнечника, собрав 1,8 млн тонн. По ежегодному вводу орошаемых земель Саратовская область входит в пятерку лидеров по России, — рассказал Уполовников.

По объему производства растительного масла Саратовская область занимает третье место по стране и первое место в ПФО. Это, правда, не помогло остановить взрывной рост цен на масло в местных магазинах. По производству колбасных изделий область на пятом месте по России и на втором месте по ПФО.

По данным Минсельхоза, пищевой продукции произведено и отгружено на сумму 119 млрд рублей или 141% к 2019 году, напитков — 2,2 млрд рублей или 140%.

Объем экспорта продукции АПК области за год, по данным ФТС, превысил 388 млн долларов США, что в 1,6 раза выше по сравнению с 2019 годом. Это первое место среди субъектов ПФО.

Ранее председатель правительства Роман Бусаргин заявил, что Саратовская область признана экспертами лучшим регионом в рейтинге экономического самочувствия в период пандемии. Институт комплексных стратегических исследований подвел итоги 2020 года в пяти секторах экономики. Почти во всех субъектах зафиксированы отрицательные результаты.

Лишь в Саратовской области отмечены положительные темпы сразу в четырех секторах из пяти — промышленности, строительстве, аграрно-промышленном комплексе и розничной торговле. Одной из причин является разносторонняя структура нашей экономики как аграрно-индустриального региона, где нет сильной зависимости от сферы услуг.

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