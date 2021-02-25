Губернатор Радаев потребовал наказать виновных в аварии на водопроводе в Саратове

В Саратове создадут специальную комиссию по расследованию причин аварии на водопроводе метрового диаметра в Ленинском районе Саратова (водопроводный комплекс-2) из-за чего без воды и отопления остались более 420 тыс. жителей областного центра.

- Задача комиссии — установить причины произошедшего, дать оценку предпринятым действиям всех служб, участвующих в устранении аварийной ситуации. В случае необходимости — материалы комиссии направить в правоохранительные структуры, — сообщили в пресс-службе главы региона.