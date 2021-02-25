В Саратове житель Красного Кута сломал шею мужчине

Решается вопрос об аресте подозреваемого Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове расследуется уголовное дело по факту смерти 43-летнего мужчины, тело которого на улице нашел прохожий 22 февраля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, установлен подозреваемый – 31-летний житель Красного Кута.

Напомним, тело мужчины было найдено у общежития на СХИ. Примечательно, что в соседнем доме полтора года назад мужчина перерезал горло младенцу, а вскоре после этого неподалеку была убита Лиза Киселева. Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма шеи, перелом шейного позвонка, отек спинного мозга.

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемого.

Тело мужчины обнаружено на СХИ Фото: СУ СКР по Саратовской области

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