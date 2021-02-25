Покровчанин заказал мобильник за 35 тысяч рублей, но получил только зарядку и наушники

Житель Энгельсского района нарвался в интернете на мошенников и лишился 35 тыс. рублей.

- Он заказал в интернет-магазине смартфон, условия сделки обговорил по телефону и перевел деньги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Однако вместо телефон мужчина получил посылку с зарядным устройством и наушниками.

В ГУ МВД просят граждан не делать никаких предоплат при покупках в интернете и изучать отзывы об интернет-магазине, в котором хотите приобрести товар.

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