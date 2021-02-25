Назначены дополнительные рейсы на пригородные поезда в Саратовской области 8 и 9 марта

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В связи с повышенным спросом на пригородные пассажирские перевозки в праздничные дни 8 и 9 марта назначены дополнительные рейсы на поезда, курсирующие по Саратовской области.

Так, 8 марта пригородные поезда отправятся по маршрутам Саратов-1 – Ершов – Озинки, Саратов-1 – Красный Кут – Александров Гай и Тарханы – Овражная, 9 марта проследуют в обратном направлении.

Поезда по маршрутам Тарханы – Карамыш и Карамыш – Тарханы на эти два дня из графика выводятся, так как дублируют направление Тарханы – Овражная.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку. Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

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В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах. В случае необходимости их можно приобрести на железнодорожных вокзалах, а также в электричках и поездах дальнего следования.

Берегите себя и окружающих!