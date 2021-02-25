В Озинках водителя без прав отправили работать на добычу известняка

В Озинском районе местного жителя приговорили к обязательным работам за пьяную езду.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, мужчину ранее уже лишали прав за отказ от прохождения медосвидетельствования и его во второй раз задержала ГИБДД.

Суд приговорил водителя без прав к 120 часам обязательных работ.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и отправил должника отбывать наказание в ООО «Силикат», которое занимается добычей известняка. Мужчина отработал все 120 часов.

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