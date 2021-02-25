На Аткарской Mercedes врезался в Geely

Два автомобиля столкнулись на Аткарской Фото: ГИБДД по Саратову

В Кировском районе Саратова вчера днем, 24 февраля, произошла авария на улице Аткарская.

- Напротив дома №31 60-летний водитель Mercedes E250, по предварительным данным, не соблюдал дистанцию и врезался в Geely Emgrand, за рулем которого был 37-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

С травмами госпитализирован шофер Mercedes.

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