Панков: Вернуть тепло и воду в дома людей сейчас главная задача

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что в некоторых домах поселка Юбилейный еще до коммунальной аварии возникали проблемы с давлением воды. Он попросил ресурсоснабжающую организацию проконтролировать решение данной проблемы.

- Жители Волжского района сообщили об отключении воды и тепла. Крупная коммунальная авария затронула большую часть Саратова. А это более 400 тыс. человек. Уверен, что специалисты ресурсоснабжающей организации делают все возможное, чтобы как можно скорей устранить последствия. Но отмечу, в некоторых домах поселка Юбилейный не первый день проблема с давлением воды. Жители пишут об этом в социальных сетях. Попрошу «Концессию водоснабжения» взять эти адреса на контроль. Вернуть тепло и воду в дома людей сейчас главная задача, — пишет Панков.

В ООО «КВС» сообщили, что аварию уже устранили, но вода поступит всем еще через несколько часов.