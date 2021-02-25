В Саратовской области зарегистрирован 201 зараженный коронавирусом

Коронавирусом заразился 201 житель Саратовской области
Фото: Андрей АБРАМОВ
За сутки в Саратовской области зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели сразу 223 человека.
Среди зараженных шестеро несовершеннолетних и 102 человека старше 60 лет.
Итого в регионе с начала пандемии заразились 48 905 человек, выздоровели — 44 042 человека.
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