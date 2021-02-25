Саратовцам обещают вернуть воду после 13 часов

Работы на насосной станции уже завершены. Фото ООО "КВС"

Жителям Саратова обещают вернуть питьевую воду уже к обеду 25 февраля.

В ООО «КВС» спустя почти десять часов после аварии все же дали официальную информацию. Из скупого релиза, который предприятие даже не стало размещать на сайте, следует, что в связи с морозом вышла из строя запорная арматура.

Это привело к отключению холодной воды у ряда абонентов. Примечательно, что в ООО «КВС» не называют улицы, где нет воды, а также умалчивают о точном месте аварии.

Тем не менее сообщается, что работы уже завершены, в десять часов водное хозяйство должно выйти на штатный режим работы, а после 13 часов большинство жителей получит воду.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

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