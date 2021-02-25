Саратовцы жалуются на плохое состояние детсада на Тулайкова

Детсад в Саратове находится в плохом состоянии. Фото из Instagram-аккаунта микрорайона «Звезда»

Саратовцы жалуются на плохое состояние детского сада №75 в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в общественном совете микрорайона «Звезда», к ним обратились родители детей, чьи дети ходят в детсад на Тулайкова, 8.

- В детском саду №75 со времен совдепа ничего не менялось. Он в плачевном состоянии! Старые полуразваленные кровати, которым 20 лет, изношенное постельное белье, нет детской площадки, одна лавочка на участке, на улице пыль вместо песка, — обращаются родители.

Также они отмечают, что большинство игрушек, канцтоваров, расходных материалов куплено за счет родителей воспитанников. В учреждении полгода нет музыкального руководителя, а медицинского работника никогда и не было.

При этом, как говорится в сообщении, заведующая детсадом не реагирует на обращения.

Фото из Instagram-аккаунта микрорайона «Звезда»

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