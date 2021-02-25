Радаев потребовал обеспечить жителей Саратова водой

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручение организовать подвоз воды учреждениям соцсферы и жителям многоквартирных домов. Напомним, с ночи из-за аварии тысячи человек остались без воды и отопления.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, председателю правительства Роману Бусаргину поручено организовать ремонтные работы.

Сейчас они уже ведутся. Губернатор потребовал, чтобы жителей своевременно оповещали о сроках восстановления водоснабжения.

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