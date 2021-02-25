Пенсионерка сгорела в своем доме в Пугачеве

Пенсионерка сгорела в своем доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла около половины пятого утра 25 февраля.

Загорелся частный дом на улице Сеницы, где жила 74-летняя женщина. Ее тело было обнаружено после тушения огня, труп сильно обгорел.

Следователи начали проверку. Предварительно установлено, что загорелась стена из ДСП рядом с газовой плитой.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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