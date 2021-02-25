Саратов утром 25 февраля остался без воды и тепла

Воды у жителей Саратова нет с ночи Фото: Екатерина Семенова

Утро 25 февраля принесло жителям Саратова неприятный сюрприз. Ночью водовод был заморожен, поэтому умыться перед работой удалось не всем. Работы уже ведутся, но когда воду дадут — никто не знает.

В ООО «КВС» сообщать о конкретном месте аварии не спешат. Пока известно только, что без воды остались абоненты практически всех районов — Ленинского, Кировского, Октябрьского, Фрунзенского и частично Волжского районов.

В связи с этим нет и отопления, так как вода перестала поступать в котельные.

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