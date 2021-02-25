Энгельс вошел в число самых некомфортных городов России

Энгельс потерял позиции в рейтинге по качеству жизни Фото: Александр Уриевский

Город Энгельс Саратовской области вошел в число аутсайдеров рейтинга самых комфортных и доступных в России. Специалисты института территориального планирования «Урбаника» проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчете на среднюю зарплату.

Некоторые данные из этого рейтинга, а именно список лидеров и аутсайдеров, опубликовал РБК.

Фото с сайта РБК

В список самых некомфортных городов попал Энгельс, набравший 55,48 балла из 100 максимально возможных. При этом по сравнению с рейтингом предыдущего года город потерял сразу 11 позиций, спустившись с 81 на 92 место. Если по качеству среды Энгельс довольно высоко — на 33 позиции, то по стоимости жизни практически на дне рейтинга — 96 место.

Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень. Сложнее всего жить, по версии «Урбаники», в Армавире, Севастополе и Уссурийске (около 20 баллов).

К наиболее комфортным с точки зрения качества среды отнесли Краснодар, Тюмень и Самару. На последнем месте по этому показателю оказалась Чита (менее 26 баллов).

Саратов в число лидеров или аутсайдеров не попал.

Основным источником данных стал Росстат. Использовалась также информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.

В рейтинге каждый город мог набрать 100 баллов, которые складывались из результатов в двух группах, в каждой из которых город мог набрать 50 баллов.

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