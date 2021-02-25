В Энгельсе мужчина до смерти забил друга, нарушившего правила гостеприимства

Мужчина до смерти забил друга у него дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 30-летнему местному жителю. Он не стал ничего отрицать и раскаялся.

Свою вину он признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 16 февраля он гостил у 41-летнего друга во 2-м микрорайоне Урицкого. Там же жила мать погибшего. Мужчины принялись распивать алкоголь.

В какой-то момент гость вспомнил, что ранее приносил в качестве угощения выпивку и оставил приятелю две бутылки, а также сигареты. Однако тот все выпил и выкурил сам. Это разозлило 30-летнего мужчину, он с кулаками кинулся на хозяина дома.

Конфликт, однако, вскоре утих, мужчины вновь отдали должное зеленому змию вплоть до 18 февраля. Вечером того дня гость вновь уличил хозяина в негостеприимном поведении — тот принялся обыскивать карманы его одежды в поисках сигарет. И вновь он устроил приятелю экзекуцию, избив его кулаками по голове и ногами по телу.

Выместив гнев, мужчина лег спать, а примерно в 23 часа проснулся и понял, что приятель мертв. Он побежал к соседке, где в тот момент находилась мать погибшего, и сообщил о случившемся.

Причиной смерти стала тупая травма головы и травматический шок.

Мужчина был арестован.

Мужчина нашел своего приятеля мертвым и рассказал о случившемся его матери Фото: СУ СКР по Саратовской области

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