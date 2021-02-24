В Саратовской области на двух трассах закрыто движение транспорта из-за метели

Из-за неблагоприятных погодных условий на двух автодорогах регионального значения «Орошаемый - Зерновой – Золотуха» в Дергачевском районе и «Озинки – Перелюб» в Озинском районе ограничен проезд автотранспорта.

Всего по данным на 17:00 в 22 районах области продолжается низовая метель, на дорогах снежные заносы.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует исключить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

Оперативную информацию о ситуации на дорогах в регионе можно уточнить в круглосуточной диспетчерской службе по номеру 8 (8452) 491-317.