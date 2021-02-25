В четверг в Саратове будет морозно, ожидается сильный снег

В Саратовской области сегодня, 25 февраля сохранится морозная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра покажет рано утром до -35 градусов.

Днем по районам температура будет колебаться в зависимости от районов. В Левобережье до -20 градусов, а в Правобережье — до -5 градусов.

Также днем начнется снег, местами сильный. Ветер будет меняться с северного на юго-западный, его скорость в порывах достигнет 18 м/с. Начнется метель, на дорогах образуются заносы.

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