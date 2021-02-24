Оранжевый уровень опасности объявлен в Саратове из-за морозов

В Саратове ожидается сильный мороз Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области из-за сильных морозов объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства области, температура будет аномально низкой, примерно на 9 градусов ниже нормы.

В северных районах области ночью и утром 25 февраля будет до -35 градусов. Кроме того, ожидается сильный снег, метель, юго-западный ветер с порывами до 18 м/с, метель.

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