Многодетный отец поблагодарил Володина за решение жилищных проблем многодетных семей

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Представитель Совета отцов Саратова Рустам Абдульманов отметил, что помощь в решении проблем простых людей это принцип работы Вячеслава Володина

- Многодетные семьи Саратова и области благодарны спикеру Госдумы Вячеславу Володину за помощь в решении жилищных проблем многодетных семей. Работа спикера всегда направлена на поддержку простых людей, на защиту их интересов.

Благодаря помощи Вячеслава Викторовича 29 многодетных семей получат долгожданное жилье уже в этом году. Являясь многодетным отцом, понимаю, что решение жилищного вопроса очень важно для каждой семьи.

Мы видим, что поддержка социально незащищенных граждан — это приоритет в работе председателя Государственной думы. Строятся дороги, возводятся детские сады и школы, большая помощь оказывается в решении вопроса с переселением из аварийного жилья.

Вячеслав Володин выполняет свои обещания, в этом мы неоднократно убеждались. Если представители власти будут подходить к делам с такой ответственностью, тогда наш регион действительно будет развиваться, — отметил член Общественной палаты Саратова Рустам Абдульманов.

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