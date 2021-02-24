Многодетный отец поблагодарил Володина за решение жилищных проблем многодетных семей

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Представитель Совета отцов Саратова Рустам Абдульманов отметил, что помощь в решении проблем простых людей это принцип работы Вячеслава Володина
- Многодетные семьи Саратова и области благодарны спикеру Госдумы Вячеславу Володину за помощь в решении жилищных проблем многодетных семей. Работа спикера всегда направлена на поддержку простых людей, на защиту их интересов.
Благодаря помощи Вячеслава Викторовича 29 многодетных семей получат долгожданное жилье уже в этом году. Являясь многодетным отцом, понимаю, что решение жилищного вопроса очень важно для каждой семьи.
Мы видим, что поддержка социально незащищенных граждан — это приоритет в работе председателя Государственной думы. Строятся дороги, возводятся детские сады и школы, большая помощь оказывается в решении вопроса с переселением из аварийного жилья.
Вячеслав Володин выполняет свои обещания, в этом мы неоднократно убеждались. Если представители власти будут подходить к делам с такой ответственностью, тогда наш регион действительно будет развиваться, — отметил член Общественной палаты Саратова Рустам Абдульманов.
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