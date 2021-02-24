Двум закладчикам грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Энгельсе

Двоих мужчин подозревают в попытке сбыта наркотиков Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области задержали двух закладчиков. Они были участниками группы по сбыту синтетических наркотиков.

Они раскладывали закладки в Энгельса Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, мужчины прибыли в область из другого российского региона, чтобы заняться сбытом наркотиков через закладки.

Выяснилось, что они причастны как минимум к четырем закладкам «синтетики». При личном досмотре и дома у них найдено более 40 граммов веществ.

Закладки нашли в Энгельсе Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Следователи МУ МВД России «Энгельсское» возбудили на злоумышленников дело за попытку сбыта наркотиков. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.