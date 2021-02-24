Отменены занятия в школах Балакова и Энгельса

В Балакове и Энгельсе Саратовской области отменены занятия для школьников 25 февраля 2021 года.
Об этом сообщают администрации районов. Причина такого решения — сильные морозы.
При этом в Энгельсе не пойдут учиться дети с 1 по 6 класс первой смены, а в Балакове — еще и второй.
Ранее сообщалось, что занятия отменены также в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.