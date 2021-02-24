Отменены занятия в школах Балакова и Энгельса

В Балакове и Энгельсе Саратовской области отменены занятия для школьников 25 февраля 2021 года.

Об этом сообщают администрации районов. Причина такого решения — сильные морозы.

При этом в Энгельсе не пойдут учиться дети с 1 по 6 класс первой смены, а в Балакове — еще и второй.

Ранее сообщалось, что занятия отменены также в Саратове.

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