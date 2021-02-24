За праздники в Саратовской области эвакуировали из заносов более десяти человек

Из снежных заносов спасали людей в праздники. Фото Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности

В Саратовской области сохраняется режим повышенной готовности в связи с морозами.

- За праздники сотрудники областной службы спасения совершили шесть выездов для эвакуации граждан, в том числе детей, на трассах в Хвалынском, Ершовском, Балаковском и Марксовском районах. В пункты обогрева доставили свыше десяти человек, — сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Всего служба 112 приняла 37 обращений, связанных со снежными заносами, застрявшими на трассах людьми.

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