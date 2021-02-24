Желающая продать инвалидные коляски жительница Маркса отдала мошенникам десятки тысяч рублей

В интернете жительницу Маркса обманули мошенники.

- Она разместила объявление о продаже двух инвалидных колясок. Ей позвонил незнакомец и предложил перевести деньги. Пенсионерка согласилась и продиктовала номер карты. Ей на счет пришло 6 тыс. рублей — гораздо меньше стоимости товара. Вскоре ей позвонил покупатель и сказал, что из-за технического сбоя до нее дошли не все деньги, и предложил перевести остаток через банкомат. Она пошла к банкомату и провела операции, из-за которых у нее списали 61 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

В главке граждан просят не поддаваться на уловки мошенников.

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