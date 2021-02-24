В Аркадакском районе пьяный гость зарезал хозяина, который не хотел с ним общаться

Мужчина зарезал односельчанина у него дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Львовка Аркадакского района Саратовской области был убит 42-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено его 39-летнему односельчанину.

Мужчине предъявлено обвинение Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 13 февраля он с женой гостил у 42-летнего мужчины. Ночью, не сумев уснуть, он заскучал и начал будить хозяина, но нарвался на грубую нецензурную отповедь и несколько ударов кулаком.

Не стерпев обиды, гость отправился на кухню, взял нож и несколько раз пырнул хозяина в грудь и живот. Пострадавший умер на месте.

Полицию вызвала жена обвиняемого, сейчас он арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

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