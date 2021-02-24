Стартовал новый сезон олимпиады школьников «Умницы и умники Земли Саратовской»

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В третий раз министерство образования области совместно с общественным советом при ведомстве и региональным отделением «Национальной родительской ассоциации» проводит региональную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники Земли Саратовской».

Тема нового сезона: «Известные деятели культуры — уроженцы Земли Саратовской».

Призеры регионального этапа смогут принять участие во Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиаде школьников «Умницы и умники». Победители известного телепроекта имеют преференции — зачисляются в Московский государственный институт международных отношений МИД России без вступительных испытаний.

Участие в региональной олимпиаде могут принять десятиклассники области. Заявки на первый заочный тур и конкурсные работы принимаются до 17 марта 2021 года включительно на электронный адрес roditelskayaliga@yandex.ru с темой письма «Умницы и умники Земли Саратовской». Конкурсная работа предполагает эссе на тему «Деятель культуры: портрет в истории Земли Саратовской».

По итогам первого тура заочного этапа олимпиады определятся 60 школьников, которые представят видеоролик на тему «Культурные тропы Саратовского края» с личными рассуждениями на заданную тему в рамках второго тура заочного этапа. Заключительный (очный) этап проводится в форме интеллектуальных игр полуфинала и финала олимпиады.

Победителям полуфинальной игры региональной олимпиады предстоит в мае 2021 года играть на дорожках в финале с личным участием автора и ведущего телевизионной программы «Умницы и умники», кандидата исторических наук, профессора, заведующего кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрия Вяземского.

Все конкурсные испытания будут построены на основе знаний и владении информацией в соответствии с заданным перечнем литературы. Книги будут посвящены известным деятелям культуры — уроженцам Земли Саратовской.