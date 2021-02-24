К 60-летию полета в космос саратовских детей зовут поучаствовать в конкурсе

Областная библиотека имени Пушкина приглашает детей от трех до семи лет поучаствовать в конкурсе «Космические фантазии».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, конкурс посвящен 60-летию первого полета человека в космос.

Есть две номинации — «Изобразительное искусство» и «Прикладное творчество».

До 31 января можно представить на конкурс рисунки и поделки.

Победителям вручат дипломы, участникам — сертификаты.

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