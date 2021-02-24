Дом мукомола на Соляной в Саратове признан объектом культурного наследия

Фото Управления по охране объектов культурного наследия

Дом мукомола Богословского на улице Соляная, 26 в Саратове признан объектом культурного наследия.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, статус выявленного объекта «Дом Богословского В. В.» получил в 2001 году, а в 2020-м — прошел историко-культурную экспертизу. Эксперт Олег Демин считает, что включение в реестр данного памятника обосновано, предлагаемая категория — местный (муниципальный).

Приказом Управления также утверждены границы территории и предмет охраны объекта.

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