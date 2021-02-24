Администрация отказалась признавать аварийным разрушающийся дом на Шехурдина, 60а

В Саратове прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрации города повторно рассмотреть заключение жилищной инспекции о признании дома аварийным.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, речь идет о многоквартирном доме №60а по улице Шехурдина.

Прокуратура провела проверку и установила, что в доме рушится кладка карниза и наружной стены. Кирпичи выпадают по периметру. Также разрушаются отмостки, подвал затоплен.

- Несмотря на критическое состояние вышеуказанного дома и его стремительное разрушение, межведомственная комиссия соответствующее решение об аварийности дома не приняла. Непринятие межведомственной комиссией решения по жилому дому привело к многочисленным обращениям граждан в прокуратуру, — заявили в ведомстве.

Дело дошло до суда, который признал, что решение межведомственной комиссии следует пересмотреть.

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