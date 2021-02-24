Из-за коронавируса в Саратовской области закрыли одну школу

В Саратовской области на 24 февраля из-за коронавируса закрыта школа в Озинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минобразе, также закрыты 45 классов в 30 школах области. На самоизоляции более тысячи учеников.

По этой же причине закрыты восемь групп в восьми детсадах.

Из-за ОРВИ закрыты семь классов в шести школах области, детский сад в Самойловском районе и пять групп в пяти детских садах.

Напомним, сегодня, 24 февраля, школьники остались дома из-за морозов.

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