Мэрия Саратова берет в кредит 500 миллионов рублей на погашение долгов

Администрация Саратова объявила аукцион на выдачу кредита в 500 млн рублей.
Средства будут направлены на погашение долгов и покрытие дефицита бюджета.
Начальная цена контракта составляет 13,8 млн рублей из муниципального бюджета.
В мэрии пояснили, что деньги привлекают для покрытия кассового разрыва в случае, если такой будет, и на ту сумму, которая необходима.
Как только его восполнят, муниципалитет будет погашать долг.
Заявки принимают до 12 марта, а победителя выберут по истечении четырех дней с этого срока.
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