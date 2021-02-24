Мэрия Саратова берет в кредит 500 миллионов рублей на погашение долгов

Администрация Саратова объявила аукцион на выдачу кредита в 500 млн рублей.

Средства будут направлены на погашение долгов и покрытие дефицита бюджета.

Начальная цена контракта составляет 13,8 млн рублей из муниципального бюджета.

В мэрии пояснили, что деньги привлекают для покрытия кассового разрыва в случае, если такой будет, и на ту сумму, которая необходима.

Как только его восполнят, муниципалитет будет погашать долг.

Заявки принимают до 12 марта, а победителя выберут по истечении четырех дней с этого срока.

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