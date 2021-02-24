Пенсионер сгорел на пожаре в доме в Балаково

Сегодня, 24 февраля, в 00:56 два пожарных расчета отправились тушить двухэтажный двухквартирный дом на Московской улице в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, площадь возгорания составила 5 кв. м, полыхали вещи в комнате.

Предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем хозяина одной из квартир.

Сотрудники экстренной службы обнаружили тело 61-летнего мужчины.

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